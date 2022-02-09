Російського спортсмена "зловили" на допінгу [ Редактировать ]
Росія втрапила у черговий допінг-скандал. На Олімпіаді у Пекіні відклали церемонію нагородження командного турніру з фігурного катання, де РФ посіла перше місце.
Незалежне спортивне видання "Інсайд зе Геймс" повідомляє: один із членів збірної попався на допінгу. Позитивним начебто виявився тест, зроблений ще перед стартом Ігор.
У МОК обіцяли оприлюднити більше інформації пізніше. А поки виправдовують затримку нагородження юридичними консультаціями. Нагадаємо, як покарання за попередні махінації з допінгом - росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну й назви своєї країни.
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