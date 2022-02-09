Росія втрапила у черговий допінг-скандал. На Олімпіаді у Пекіні відклали церемонію нагородження командного турніру з фігурного катання, де РФ посіла перше місце.

Незалежне спортивне видання "Інсайд зе Геймс" повідомляє: один із членів збірної попався на допінгу. Позитивним начебто виявився тест, зроблений ще перед стартом Ігор.

У МОК обіцяли оприлюднити більше інформації пізніше. А поки виправдовують затримку нагородження юридичними консультаціями. Нагадаємо, як покарання за попередні махінації з допінгом - росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну й назви своєї країни.