В фешенебельном предместье Парижа Сен-Пьер-ле-Немур, в центре великолепного ландшафтного парка стоит роскошный старинный особняк "Шато де Байи" (Chateau de Bailly), который риэлторы при продаже называли не иначе как "жемчужиной в зеленой оправе". Поместье возведено в 1713 году, однако современные его владельцы – отнюдь не потомственные французские дворяне. Особняк за 1.680.500 евро не так давно приобрели уроженец Киева Михаил Гулеватый и его жена, уроженка Львовщины, Светлана Гулевата. Как выясняется, своим богатством гражданин Украины Гулеватый обязан россиянам, которые давно "сидят" на контрактах с его офшорными фирмами. Российским компаниям, в том числе, связанным с "оборонкой", украинец Гулеватый помогает доставлять грузы – по железной дороге и морем, пишет golos.ua.

История любого старинного поместья, как правило, окутана тайнами, и особняк "де Байи" в этом смысле не исключение. Однако главная интрига здесь спрятана не в далеком прошлом, а в последней сделке, благодаря которой фактическими хозяевами виллы стали супруги Гулеватые. Организатором же этой покупки выступила их дочь Наталья Гулевата-Жонар, гражданка Франции, получившая подданство Пятой Республики благодаря удачному замужеству – 14 апреля 2007 года её мужем стал Оливье-Андре-Жан-Клод-Стефан Жонар, и сей факт был зафиксирован в ратуше Парижа.

Дело в том, что "Шато де Байи" представляет собой не только коммерческую, но и историко-культурную ценность, и совершить подобную покупку иностранцу во Франции практически невозможно. Даже при том, что у супругов Гулеватых на момент сделки уже имелись виды на жительство в Греции, то есть, в Евросоюзе. Поэтому искушенный бизнесмен, мастер логистических (и не только) схем Гулеватый придумал хитрый ход: он зарегистририровал во Франции фирму, дал микроскопическую долю (500 евро из почти 2 миллионов) уставного капитала собственной дочери – гражданке Франции, – и её же, Наталью Гулевату-Жонар, назначил операционным директором NATAN с единственным заданием: купить и оформить на вновь созданную компанию особняк "де Байи"! Схема, согласитесь, витруозная: шато как бы принадлежит юрлицу, при этом учредителями юрлица являются три человека с одинаковыми фамилиями – папа, мама и дочь.

В этом же документе, а также в объявлениях риэлторов, которые сохранились в интернете, можно найти любопытные детали самого объекта недвижимости. Полезная площадь "Шато де Байи" составляет, к примеру, 750 м², в особняке 9 спальных комнат и студия, а окружает его "ландшафтный сад с 300-летними деревьями". Зная адрес и координаты особняка (48°16’30.0″N 2°38’36.2"E), можно без труда найти его на картах Google, и даже вид со спутника весьма впечатляет: лес, озера, лужайки, в общем, такой мини-Версаль.

Сбылась, можно сказать, мечта простого украинского бизнесмена. Но такой ли уж он простой, и какому именно бизнесу Михаил Гулеватый обязан своим богатством? Ведь, насколько нам известно, кроме французского «шато», у него есть дом в Афинах, ещё несколько многокомнатных квартир в Греции, также офисы в Афинах и в Киеве.

Гулеватому 71 год, в советское время он закончил мореходку с дипломом судоводителя и работал на грузовых судах, дойдя до должности помощника капитана. Однако капитаном Михаил так и не стал: в начале 90-х ему пришлось уволиться с флота: поговаривают, что попался на воровстве. Примерно в это же время наш герой переезжает в Грецию (не исключено, что под страхом уголовного преследования в Украине), и вскоре регистрирует несколько компаний, ориентированных на морской фрахт и экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте.

Первая из этих компаний – Transmarel S.A. была зарегистрирована в офшоре, на Маршалловых островах, а ее директором значилась уже знакомая нам Наталья Жонар-Гулеватая. Вплоть до 2014 года эта офшорная фирма и компания Sanderling, также подконтрольная Михаилу Гулеватому плотно сотрудничают с железными дорогами России, Белоруссии и Украины. И если в сопредельных странах Гулеватый общается с железнодорожниками через посредников, то с "Укрзалiзницею" у его Sanderling прямой контракт. И возит эта компания в Украину и транзитом через Украину грузы крупнейших российских корпораций, принадлежащих друзьям Путина – например, «Еврохим» олигарха Андрея Мельниченко, или "Металлоинвест" придворного миллиардера Алишера Усманова.

Доказательство этому можно найти, как ни странно, на странице Светланы Гулеватой в "Однокласниках". Еще в 2009 году она выложила фото из Парижа с "друзьями семьи" Евгением Семиным – на тот момент директором по логистике и транспорту "Металлоинвеста", – и Павлом Яковлевым, занимавшим должность директора по закупкам и логистике в компании "Еврохим".

С 2012 года Яковлев ушел в собственный бизнес – основал компанию "К-Поташ", нацелившуюся на прибыльный рынок минеральных удобрений, а заботливые "покровители" из правительства России обеспечили этой компании стабильный спрос. Примечательно, что собственником компании "К-Поташ" сам Яковлев в одном из интервью назвал голландскую (то есть, офшорную) компанию "Вирекс" с абсолютно непрозрачной структурой: "Политика компании не позволяет разглашать имена акционеров", – говорит Павел Яковлев. И при этом тут же добавляет, что проект "курируется Министерством промышленности и торговли РФ". То есть, нормальный такой бизнес по-русски: зарегистрировать компанию в офшоре, чтобы осваивать "в четыре руки" с чиновниками государственные деньги…

Известно, что к инвестфонду "Вирекс" причастен ряд кипрских компаний, подконтрольных самому Яковлеву, и его другу Евгению Семину – таких фирм целая цепочка. Семин при этом живет на две страны, как и Гулеватый: у него есть элитная недвижимость на Кипре и шикарный дом под Москвой, на Киевском шоссе. "Кураторство" со стороны коррумпированных чиновников, как известно, – лучший способ обеспечить себе безбедное существование.

Понятно, что не преминул воспользоваться что плодами такого "кураторства" и Михаил Гулеватый. На протяжении многих лет и "Еврохим", и "Металлоинвест", и "К-Поташ" остаются его ключевыми клиентами, а фактически безналоговое взаимодествие с этими российскими компаниями обеспечивают офшорные фирмы-прокладки, счета которых обслуживаются в кипрских и греческих банках.

То есть, революция достоинства никак не входила в планы Михаила Гулеватого, и не удивительно, что с весны 2014 года его бизнес резко пропал с украинских "радаров". Украина закрыла свои железные дороги для грузов из страны-агрессора, но Гулеватый быстро нашел обходные пути. С 2014 года практически все договора на осуществление транспортно-экспедиторского обслуживания железнодорожным транспортом его компании заключают в пользу ГО "Белорусская железная дорога". Таким образом, не исключено, что появившиеся в российских магазинах, вопреки санкциям, "белорусские устрицы" и "белорусский камамбер" были ввезены в Россию из ЕС при активной поддержке гражданина Украины Михаила Гулеватого!

На фото (слева направо): Светлана и Евгений Семин(Металлинвест), Михаил и Светлана Гулеватые, Павел и Елена Яковлевы(Еврохим)

Известно также, что прочные связи с высшим руководством "Укрзалiзници" у Гулеватого сохранились до сих пор. Его жена Светлана дружит с Иваном Юриком – молодым председателем правления АТ "Укрзалiзниця", утвержденным в этой должности всего год назад. Правда, и до этого с 2018 года Юрик входил в состав правления компании, поэтому влиять на принятие решений, несомненно, мог. Возможно, благодаря именно этой связи, Гулеватый до сих пор продолжает использовать мощности "Укрзалiзници" в интересах своего бизнеса, хотя формально никаких договоров у его компаний с национальным перевозчиком уже нет.

Что ж, быть может, украинской казне от этой сомнительной деятельности перепадают хоть какие-то налоги, ведь формальный офис в Киеве у Гулеватого до сих пор есть, да и паспорт у него пока украинский?.. Не тут-то было: все, без исключения, компании бизнесмена зарегистрированы в офшорах! И упомянутые выше Transmarel и Sanderling, и созданная позднее KASSANDRA LTD. – адресом её "прописки" также значится Республика Маршалловы Острова (рег. номер 22819), а деньги уходят в греческий Hellenic Bank.

Еще более вызывающим смотрится тот факт, что KASSANDRA LTD. Гулеватого выступала заимодателем ряда крупных российских компаний – в распоряжении редакции имеются копии договоров, подтверждающих этот факт. Причем пописаны эти договора со стороны KASSANDRA лично Михаилом Гулеватым. То есть, в то время когда Россия оккупирует территории Украины, а украинский бюджет вынужден тратить огромные средства на борьбы с террористическими бандами ОРДЛО, поддерживаемыми Путиным, Михаил Гулеватый не только обслуживает, но и финансирует, спонсирует бизнес из страны-агрессора! Лучшего способа помочь "русскому миру", который Путин мечтает привезти в Украину на танках, придумать сложно.

Офшорная империя экспедитора Гулеватого, впрочем, оставляет "в дураках" не только бюджет Украины и ее жителей. Та же Франция, в которой бизнесмен и его родственники ведут поистине роскошную жизнь, не получает от него ни копейки налогов. Для покупки старинного особняка в Немуре, как мы уже говорили, была придумана хитрая схема с подставной французской фирмой. А все доходы от экспедиторской деятельности, платежи от российских клиентов уходят, разумеется, на Маршалловы Острова. Неудивительно, что у жены Гулеватого Светланы находятся деньги на весьма экстравагантное хобби: она скупает по всему миру эксклюзивные алмазы.

Остается ждать, у кого раньше возникнут неприятные вопросы к украинскому бизнесмену: у властей Франции, которые, как известно, очень не любят, когда от них прячут налоги, или у властей Украины, которые почему-то до сих пор терпят этот бизнес с признаками государственной измены?