На курортах Египта происходят массовые драки украинцев с россиянами (видео) [ Редактировать ]
Украинцы, которые застряли на курортах Красного моря в Египте, сообщают о многочисленных дракахъ украинских туристов с россиянами.
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