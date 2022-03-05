Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили российскую ракету [ Редактировать ]
Вечером 4 марта над больницей "Охматдет" в Киеве сбили российскую ракету, врачи продолжают эвакуировать детей. Об этом сообщил гендиректор больницы Владимир Жовнир в общем эфире телеканалов.
Вечером над Охматдетом была сбита ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали. Мы их держали в бомбоубежище. Сейчас мы проводим эвакуацию... Очень много детей с онкопатологией мы вывезли. Планируем еще вывезти находящихся на диализе детей.
По словам гендиректора больницы, сейчас много деток находится в отделении, где проводят операции на сердце. Их должны эвакуировать. Формируется колонна, которая будет ехать на западн Украины.
Дежурный врач "Охматдета" Андрей Высоцкий рассказал, что из-за блокады врага врачи не могут оказать помощь раненым детям в населенных пунктах возле Киева.
В Европе, в европейском городе мы за сутки получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями. Двое из них эту ночь не пережили. Именно из-за того, что они не имели физически возможности добраться до специализированной помощи. А одного ребенка отец будет вывозить самостоятельно, потому что туда невозможно добраться. Как это охарактеризовать, по европейским меркам... я даже не знаю.
Напомним, что по данным ВСУ у оккупантов заканчиваются ракеты.
по теме
Россияне пытаются взять в кольцо Киев, в 20-40 км от столицы идут интенсивные бои. Об этом сообщает Генштаб ВСУ
В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины - в районах Затока и Одессы. Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море. Об этом сообщает Генштаб ВСУ
На западном направлении Киевской области, где продолжаются бои, 1 марта в районе поселка Бородянка бойцы разбомбили колонну вражеской военной техники с маркировкой "V"
В Киеве российские военные обстреляли жилые дома. Недалеко от Воздухофлотского проспекта.
Около 04:20 на улице Кошица 7А в Киеве ракета попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС. Спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы. 8 человек получили травмы разной степени.