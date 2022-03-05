Вечером 4 марта над больницей "Охматдет" в Киеве сбили российскую ракету, врачи продолжают эвакуировать детей. Об этом сообщил гендиректор больницы Владимир Жовнир в общем эфире телеканалов.

Вечером над Охматдетом была сбита ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали. Мы их держали в бомбоубежище. Сейчас мы проводим эвакуацию... Очень много детей с онкопатологией мы вывезли. Планируем еще вывезти находящихся на диализе детей.

По словам гендиректора больницы, сейчас много деток находится в отделении, где проводят операции на сердце. Их должны эвакуировать. Формируется колонна, которая будет ехать на западн Украины.

Дежурный врач "Охматдета" Андрей Высоцкий рассказал, что из-за блокады врага врачи не могут оказать помощь раненым детям в населенных пунктах возле Киева.

В Европе, в европейском городе мы за сутки получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями. Двое из них эту ночь не пережили. Именно из-за того, что они не имели физически возможности добраться до специализированной помощи. А одного ребенка отец будет вывозить самостоятельно, потому что туда невозможно добраться. Как это охарактеризовать, по европейским меркам... я даже не знаю.

Напомним, что по данным ВСУ у оккупантов заканчиваются ракеты.