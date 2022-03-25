Заява прес-служби Ігоря Суркіса [ Редактировать ]
Повідомляємо, що оприлюднена 21 березня інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом готівкових коштів не відповідає дійсності та є брехнею.
Сьогодні українськими та угорськими юристами родини Суркіс отримано офіційну відповідь митних органів Угорщини з підтвердженням, що "готівкові" звинувачення на адресу родини Суркіс були брехливими (копії додаються).
Враховуючи, що окремі інтернет-видання, на жаль, поширили недостовірну інформацію, просимо виправити цю прикру помилку та опублікувати її спростування, включно із офіційною відповіддю митного органу Угорщини.
Документи доступні за посиланнями:
- ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ГРИГОРІЮ СУРКІСУ (угорською мовою)
- ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ІГОРЮ СУРКІСУ (угорською мовою)
- ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ГРИГОРІЮ СУРКІСУ (переклад)
- ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ІГОРЮ СУРКІСУ (переклад)
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