ЗСУ знищили за добу 8 літаків і 3 гелікоптери [ Редактировать ]
Захисники України за попередню добу вразили 17 повітряних цілей. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
28 березня окупанти втратили:
- 8 літаків;
- 3 вертольоти;
- 4 БПЛА різних типів;
- 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.
За даними Генштабу на ранок 27 березня окупанти втратили в Україні 127 гелікоптерів і 123 літаки.
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