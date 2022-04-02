Окупанти влучили в районну лікарню Балаклії: 70 пацієнтів потребують негайної евакуації [ Редагувати ]
Російські окупанти влучили в районну лікарню Балаклії, будівля частково пошкоджена. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини!
Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.
Обстріл мирного населення росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація.
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