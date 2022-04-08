Британія ввела санкції проти дочок путіна [ Редагувати ]
Великобританія ввела санкції проти двох дочок президента рф володимира путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ рф сергія лаврова. Про це повідомляє пресслужба МЗС Великобританії.
У МЗС заявили, що Катерині Тихоновій, Марії Воронцовій і Катерині Винокур буде заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства, а також всі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.
Наш безпрецедентний пакет санкцій б'є по еліті та їх сім'ям, в той час, як російська економіка деградує в таких масштабах, яких росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу. Але ми повинні зробити більше.
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