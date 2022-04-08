Великобританія ввела санкції проти двох дочок президента рф володимира путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ рф сергія лаврова. Про це повідомляє пресслужба МЗС Великобританії.

У МЗС заявили, що Катерині Тихоновій, Марії Воронцовій і Катерині Винокур буде заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства, а також всі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.