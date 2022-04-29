Окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 квітня вранці російські окупанти обстріляли Велику Костромку та Мар’янське Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок чого пошкоджені господарчі будівлі.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram.
"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі", - написав Резніченко.
За попередньою інформацією люди не постраждали. Однак ці дані ще уточнюються.
по темі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до російського вторгнення привів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росія сама перенесе бойові дії на свою територію
Ціни на нафту в п'ятницю продовжили зростання в п'ятницю, 29 квітня, через побоювання з приводу перебоїв з поставками
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждали більш як 617 дітей
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував нову програму підтримки українців, які були змушені покинути свої домівки