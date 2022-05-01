російські окупанти продовжують намагатися наступати на Сході. Однак, усе безрезультатно.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові дають відсіч російським окупантам. На Ізюмському напрямку ворог зазнав втрат серед особового складу та техніки.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - пише пресслужба.

Штурмові дії ворог здійснював й в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також безрезультатно.

"Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - додає пресслужба.