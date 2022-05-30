Російська війська намагаються наступати на сході Запорізької області - ОВА [ Редагувати ]
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Російські війська намагаються наступати на східні громади Запорізької області, по лінії зіткнення окупанти завдають артилерійських, ракетних та авіаударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександра Старух.
Сьогодні (30 травня - ред.) дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади.
Щодня руйнують наші міста. Це така модель ведення війни - стерти з лиця землі. Вогонь ведуть по цивільним об’єктам, пояснити їх знищення важко.
Російські загарбники продовжують перекидати свої війська, повідомив очільник області. До Запорізької області доставили понад 50 одиниць застарілих моделей танків - Т-62 та Т-72Б.
Цю бронетехніку будуть використовувати для укріплення оборонних позицій окупантів або знайдуть сміливців, які б погодились піти у наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння, якого достатньо у ЗСУ.
Очільник Запорізької ОВА також прокоментував вибух, який 30 травня стався в окупованому Мелітополі. На його думку, відбувається поділ влади серед колаборантів та окупантів.
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