Російські війська намагаються наступати на східні громади Запорізької області, по лінії зіткнення окупанти завдають артилерійських, ракетних та авіаударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександра Старух.

Сьогодні (30 травня - ред.) дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади. Щодня руйнують наші міста. Це така модель ведення війни - стерти з лиця землі. Вогонь ведуть по цивільним об’єктам, пояснити їх знищення важко.

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Російські загарбники продовжують перекидати свої війська, повідомив очільник області. До Запорізької області доставили понад 50 одиниць застарілих моделей танків - Т-62 та Т-72Б.

Цю бронетехніку будуть використовувати для укріплення оборонних позицій окупантів або знайдуть сміливців, які б погодились піти у наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння, якого достатньо у ЗСУ.

Очільник Запорізької ОВА також прокоментував вибух, який 30 травня стався в окупованому Мелітополі. На його думку, відбувається поділ влади серед колаборантів та окупантів.