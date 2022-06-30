Бельгія припиняє видачу росіянам туристичних віз [ Редагувати ]
Консульство Бельгії в росії припиняє видачу короткострокових віз, в тому числі туристичних, з 1 липня на невизначений термін.
Про це повідомляє оператор візових центрів VFS Global.
Повідомляється, що з липня візовий центр Бельгії в рф буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї. У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.
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З 1 липня візовий центр Бельгії прийматиме заяви лише на студентські візи, робочі візи, візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до країни до 31 серпня. Це означає, що візовий центр Бельгії перестане приймати заяви на отримання короткострокової візи, тобто на перебування менше ніж 90 днів
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