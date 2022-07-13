В Україні оголосили штормове попередження в найближчу годину [ Редагувати ]
В Україні на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. Сильний вітер найближчої години накриє більшість областей.
Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.
За даними синоптиків, негоду варто очікувати в західних, північних і більшості центральних областей. Пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.
Сильний вітер втримається до кінця доби. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Разом з тим Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що у високогір'ї погіршення погодних умов.
"Станом на 08:30, 13.07.2022 у м.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, дощ. Вітер південно-західний 15-17 м/сек, пориви до 20 м/сек, - йдеться в повідомленні.
При цьому температура повітря становить лише +2 градуси.
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