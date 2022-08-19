У Краматорську через обстріли пошкоджений коледж та академія (відео) [ Редагувати ]
Вранці 19 серпня російська війська обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Під удари рашистів потрапили як мінімум два навчальні заклади прифронтового міста - Краматорський коледж технологій та дизайну і Донбаська державна машинобудівна академія.
Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну після ракетного удару. Оркам потрібні тільки крадені пральні машини та унітази, вбивати людей та нищити все живе, на більше - мозок нездатний.
Мер Краматорська також повідомив, що ворожі обстріли та негода залишили без світла половину міста.
Утром работы начались незамедлительно, большинство домов уже с электричеством. Сейчас Беленькое в процессе.
Дайте им время. Не терзайте горячие линии с однотипными вопросами "когда свет дадут!?". Занимаемся, не переживайте.
Нагадаємо, що 19 серпня Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви.
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