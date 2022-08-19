Вранці 19 серпня російська війська обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Під удари рашистів потрапили як мінімум два навчальні заклади прифронтового міста - Краматорський коледж технологій та дизайну і Донбаська державна машинобудівна академія.

Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну після ракетного удару. Оркам потрібні тільки крадені пральні машини та унітази, вбивати людей та нищити все живе, на більше - мозок нездатний.

Мер Краматорська також повідомив, що ворожі обстріли та негода залишили без світла половину міста.

Утром работы начались незамедлительно, большинство домов уже с электричеством. Сейчас Беленькое в процессе. Дайте им время. Не терзайте горячие линии с однотипными вопросами "когда свет дадут!?". Занимаемся, не переживайте.

Нагадаємо, що 19 серпня Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви.