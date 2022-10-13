На півдні України збройні сили України завдали 14 ударів по ворожій системі ППО. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Втрати ворога на півдні:

36 окупантів;

танк;

2 паливозаправники;

2 одиниці автобронетехніки;

3 артсистеми великого калібру;

4 вертольоти;

5 складів із боєприпасів.

Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні.

У нашій зоні відповідальності таких безпілотників збито над Вінницькою областю, ще 1 - над Черкаською.

Противник проводив штурмові дії у напрямку Костромки та Сухого Ставка. Зазнав втрат і відступив.

Ворожа авіація атакувала Миколаївську область, реактивні снаряди від "Смерчу", у тому числі й споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об'єктах та відкритих площах. Без втрат.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує у тому районі. Приготовлені до застосування 3 великі десантні кораблі, 2 надводні ракетоносії з 16 "Калібрами".