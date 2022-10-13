На півдні сили ЗСУ знищили 5 складів з боєприпасами [ Редагувати ]
На півдні України збройні сили України завдали 14 ударів по ворожій системі ППО. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
Втрати ворога на півдні:
- 36 окупантів;
- танк;
- 2 паливозаправники;
- 2 одиниці автобронетехніки;
- 3 артсистеми великого калібру;
- 4 вертольоти;
- 5 складів із боєприпасів.
Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні.
У нашій зоні відповідальності таких безпілотників збито над Вінницькою областю, ще 1 - над Черкаською.
Противник проводив штурмові дії у напрямку Костромки та Сухого Ставка. Зазнав втрат і відступив.
Ворожа авіація атакувала Миколаївську область, реактивні снаряди від "Смерчу", у тому числі й споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об'єктах та відкритих площах. Без втрат.
Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує у тому районі. Приготовлені до застосування 3 великі десантні кораблі, 2 надводні ракетоносії з 16 "Калібрами".
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