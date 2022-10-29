СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних гаубиць М777 на півдні. Він також корегував удари окупантів по Нікополю Дніпропетровської області.

"Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, мешканець с. Вищетарасівка Нікопольського району якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.

Як пише Офіс генпрокурора, зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам РФ через Telegram.

"Також агент надіслав представнику рф координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл військових об’єктів ворога, та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових", - додають в Офісі.

Чоловіка викрито під час виконання чергового завдання ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.