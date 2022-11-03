Зерновий коридор: з одеських портів вийшли ще 7 суден [ Редагувати ]
З портів Одеської області сьогодні вийшли ще сім суден з українським зерном. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Facebook.
Продукція прямує до країн Азії та Європи.
Україна відправила 290 тисяч тонн продукції. Зокрема, судно ESENTEPE, що вийшло з українського порту, транспортує 29 тисяч тонн насіння соняшника до Оману, а KEY KNIGHT - 67 тисяч тонн кукурудзи для Китаю.
З 1 серпня Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
В жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.
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