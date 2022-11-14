Міністерство закордонних справ росії запровадило санкції проти 100 громадян Канади. Їм заборонено в’їзд до російської федерації.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ росії.

При цьому зовнішньополітичне відомство рф зауважує, що це - відповідь Москви на постійну практику введення санкцій режимом прем'єр-міністра Канади ДжастінаТрюдо.

Серед підсанкційних осіб - ціла плеяда журналістів, онук провідника ОУН Степана Бандери - також Степан, письменник та діяч кіно Девід Безмозгіс, актор Джим Керрі та акторка Кетрін Винник.

Крім того, у списку фігурують керівник Управління безпеки зв’язку Канади Пітер Маккей, прем’єр-міністр провінції Альберта Даніель Сміт, колишній прем’єр-міністр провінції Квебек Жан Шаре, виконавчий директор Інституту Кескейд при Університеті Роял Роудз Томас Хомер-Діксон, перекладач Канадського інституту українських досліджень при Університеті Альберти Оксана Мариняк, організатор проєкту "Ангели-охоронці України" Ліза Шимко, засновник проєкту Boots for Ukraine Олександр Бакус.

Також у цьому списку опинилися спонсори Канадського українського конгресу Орест Джулинський та Орест Проців, засновники фонду Zaraska Юджин Цараска та Люба Цараска, засновник та члени ради директорів Фонду сім’ї Мигаль, представники Української кредитної спілки та Канадсько-українського фонду.