Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається, що росія вирішить продовжити "зернову угоду", яка дозволяє експортувати зерно з України Чорним морем.

Про це повідомляє CNN.

За словами генсека, ООН "безперервно працює" над продовженням угоди, яка гарантує безпечний вихід суден з українським зерном у Чорне море.

Він додав, що з цього питання протягом минулого тижня було досягнуто "великого прогресу".

"Нам необхідні термінові дії для запобігання голоду та голоду у дедалі більшій кількості місць по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля щодо забезпечення постачання російського продовольства та добрив на світові ринки мають важливе значення для глобальної продовольчої безпеки", - наголосив Гутерреш.

Зазначимо, що, згідно з домовленостями, дія "зернової угоди" закінчується у суботу, 19 листопада.