Генсек ООН зробив заяву щодо "зернової угоди" з росією [ Редагувати ]
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається, що росія вирішить продовжити "зернову угоду", яка дозволяє експортувати зерно з України Чорним морем.
Про це повідомляє CNN.
За словами генсека, ООН "безперервно працює" над продовженням угоди, яка гарантує безпечний вихід суден з українським зерном у Чорне море.
Він додав, що з цього питання протягом минулого тижня було досягнуто "великого прогресу".
"Нам необхідні термінові дії для запобігання голоду та голоду у дедалі більшій кількості місць по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля щодо забезпечення постачання російського продовольства та добрив на світові ринки мають важливе значення для глобальної продовольчої безпеки", - наголосив Гутерреш.
Зазначимо, що, згідно з домовленостями, дія "зернової угоди" закінчується у суботу, 19 листопада.
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