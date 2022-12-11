У Нікопольському районі відновили подачу електроенергії [ Редагувати ]
У Нікопольському районі Дніпропетровської області електрики відновили пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Лінії електропередач були пошкоджені сьогодні вночі, 11 грудня, внаслідок обстрілу російської артилерії.
Протягом дня в області не зафіксовано ворожих обстрілів. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району енергетики повернули світло до будинків місцевих жителів після нічних атак.
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