У неділю, 25 грудня, війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Про це повідомляється на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

Три ворожі ракети влучили по промисловій зоні міста. Показані наслідки ракетних ударів по промзоні Краматорська.

Трьома ракетами вдарили російські окупаційні війська по Краматорську. Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв.

За його словами, крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами, поранено жінку.