Окупанти вдарили ракетами по Краматорську [ Редагувати ]
У неділю, 25 грудня, війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Про це повідомляється на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.
Три ворожі ракети влучили по промисловій зоні міста. Показані наслідки ракетних ударів по промзоні Краматорська.
Трьома ракетами вдарили російські окупаційні війська по Краматорську. Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв.
За його словами, крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами, поранено жінку.
Падлюки знов обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях.
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