Бахмутська сіль та кримський ракушняк - ці символи волі до перемоги стали основою відзнаки від Фонду "UNITED 24", яку учасникам марафону "Єдині новини" вручили за внесок у збори коштів для допомоги армії. Від початку повномасштабного вторгнення у межах 8 загальнонаціональних благодійних кампаній вдалося зібрати понад 500 мільйонів гривень.

Стратегічним партнером для благодійних зборів є глобальна платформа "UNITED 24", що накопичує і розподіляє донати з України та всього світу. Спеціальна нагорода від "UNITED 24" - це відзнака всієї країни, кожного, хто реагуючи на благодійний QR-код на телеекранах, робив внесок у підтримку Збройних Сил України.

Це було б неможливо без довіри до марафону. У команді "Єдиних Новин" підкреслюють, що рівень знання українців про існування Телемарафону стабільно високий - це 91% українців, серед них 78% є його глядачами, і 71% - довіряють йому*.

"Тому і благодійні кампанії, що підтримуються сюжетами, і звернення ведучих, і публікації на діджитал-платформах знаходять відгук. Небайдужі до майбутнього країни українці і українки перераховують гроші, - коментує представник учасника марафону "Єдині новини" телеканалу "Інтер". - І ми працюємо, зокрема, і заради цього".

"Це наш спільний марафон - щоденної роботи, уваги до подій в країні, єдності і бажання підтримати тих, хто виборює наше майбутнє на фронті. Ми дякуємо всім, хто долучився до благодійних зборів і нашому партнеру UNITED 24 за реалізацію цих надважливих проектів для підтримки армії. Наша вдячність Збройним силам України - безкінечна", - коментують команди-творці марафону "Єдині новини".

*Дані соціологічного дослідження Gradus Research Company на замовлення Суспільного Мовлення. Дослідження було проведено в межах та завдяки проєкту "Комплексна організаційна трансформація компанії", що фінансується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida.



Дані VI хвилі дослідження було реалізовано у грудні із вибірковою сукупністю 2500 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій та тих, де йдуть активні бойові дії). Метод збору інформації - самозаповнення анкет у мобільному додатку "GRADUS".