Залізний монстр, що атакує ворожі позиції з неба! Наш наступний матеріал про ударний безпілотник "Кажан". Це дрон українського виробництва. І він є справжнім нічним жахом для окупантів. Чому саме нічним? Та як працює "Кажан"? Дивіться в матеріалі, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

Залізні "Кажани", які сіють паніку серед росіян, вже в українському війську. Така пташка може підіймати близько 20 кг боєприпасів різного типу, розбиваючи техніку та живу силу ворога.

Попри досить великі габарити, цей ударний безпілотник доволі швидкий. У повітрі розганяється до 120 кілометрів за годину. Тому збити такого спритного птаха для ворога задача складна. До того ж дрон цілком виправдовує свою назву - "Кажан". Адже має камеру з тепловізором, а відтак є незамінним помічником наших захисників уночі.

Позивний "Балу", військовослужбовець Збройних сил України:

Камера 10-кратна може працювати вдень. Через 10-кратний зум може також працювати вночі.

У "Кажана" є спеціальні механізми для утримання боєприпасів. На ворожу техніку цей нічний привид скидає міни 82 та 120 калібрів.

Позивний "Балу", військовослужбовець Збройних сил України:

Цей ударний дрон, зроблений для того, щоб скидати боєприпаси на цілі. Можна прикріпити танкову міну і дистанційно замінувати дорогу.

На наших очах бійці випробовують можливості коптера. Ось він підіймає у повітря дві пляшки з водою!

Позивний "Балу", військовослужбовець Збройних сил України:

Він найкраще показував себе у дистанційному мінуванні або скиданні боєприпасів на нерухомі цілі. Тут він найкращий, йому немає рівних на сьогодні.

Керувати "Кажаном" досить просто, ділиться оператор. Виконувати завдання в небі цей залізний птах може до 4 годин на відстані до 150 кілометрів.

Позивний "Балу", військовослужбовець Збройних сил України:

Для розвідки, звісно, він не підходить, але для бойової роботи це найкраще, що є.

Наші захисники кажуть: український "Кажан" - це ще одне нагадування ворогам, що на нашій землі їм буде гаряче і вдень, і вночі!