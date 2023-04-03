Під Києвом сталася масшатбна ДТП з 10 авто (фото, відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 3 квітня, на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія за участю шести транспортних засобів - автобуса та 9 автомобілів. Про це повідомляється у Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Відомо про трьох постраждалих.
Масштабна ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих.
Рух по трасі ускладнено.
Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі.
10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки.
Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW". Ще до 10 осіб отримали синці та забої.
Як попередньо встановили поліцейські Київської області, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої - також пригальмували. А водій автобуса "Setra" не зреагував на зміну дорожньої обстановки, і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.
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