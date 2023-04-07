Санкції проти рф: Байден продовжив на рік дію обмежень [ Редагувати ]
У пʼятницю, 7 квітня, президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Режим НС продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду рф такої, як:
- зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
- участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
- заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
- здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
- підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
- порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав - продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду рф.
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