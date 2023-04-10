Скільки всього захисників уже повернули з російського полону [ Редагувати ]
Україна з початку повномасштабної війни з росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінцев в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ця кількість складає 2 105 осіб, це разом з сьогоднішнім обміном", - заявив Лубінець.
Він також зазначив, що влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в росії. Але розкривати цю кількість не можна.
"Це нам допомагає - те, що ми публічно не повідомляємо цифри. Ні щодо тих, кого ми тримаємо на своїй території - російських військовополонених, ні тих, кого росія тримає у себе в полоні. Це робиться свідомо, зокрема для того, щоб більш ефективно повертати наших додому", - пояснив Лубінець.
Омбудсмен додав, що серед полонених, яких повернули сьогодні, 10 квітня, додому, є тяжко поранені, ті, хто втратив дуже багато ваги, і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.
"І це все - свідчення того, що росія продовжує тримати наших військовополонених у непристосованих умовах, іноді не надаючи елементарного - достатньо їжі чи води", - наголосив він.
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