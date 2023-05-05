У ніч проти п'ятниці, 5 травня, окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.

Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Цієї ночі агресор направив на Дніпропетровщину два безпілотники. Військові з повітряного командування "Схід" їх збили.

Крім того, за його словами, під вогнем ворожої артилерії знову опинився Нікополь. Через обстріл у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарську споруду. Розбито лінію електропередач і 2 газопроводи. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.