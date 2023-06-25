"Это начало конца путинского режима": російський опозиціонер прокоментував новини навколо рф [ Редагувати ]
У неділю, 25 червня, в ефірі "эдині новини" на телеканалі "Інтер" російський опозиціонер Дмитро Гудков прокоментував новини останніх днів навколо подій в рф.
Совершенно точно понимаем, что пригожин выторговывал какие-то условия. Что зрителем, для которого он организовал этот весь мятеж, - был путин. Он мог взять власть вчера, если бы он захотел, но он не захотел. Таких, видимо, планов у него не было. Поэтому, сейчас распространяется куча всяких конспирологических версий того, что это было. Но, похоже, что итогом этого рейда на москву, а он был настоящим, он не был карикатурным, там все было по-взрослому, путин сбежал, многие сбежали, испугались реально, но пригожин дальше не пошел.
Похоже, что итогом этих двух дней является:
1. Дискредитация путина, режим гнилой, путин - трус, слабак, готов в любой момент сбежать.
2. Похоже, что пригожин таким образом слил "Вагнер".
3. Он полностью уничтожил этих генералов: шойгу и герасимова. У них имидж теперь предателей, трусов, негодяев, подлецов. Армия деморализована.
Я думаю, что сейчас там пойдут поражения и неконтролируемые процессы. Я думаю, что это начало конца путинского режима.
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