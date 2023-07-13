Безпекові гарантії у світі: яка модель підходить Україні

Не НАТО єдиним. Північноатлантичний альянс, звісно, найкраща гарантія безпеки для України. Та є у світі країни, які не є членами блоку, але мають союзників, зобов'язання і, головне, постачальників озброєння. Тож, яка "безпекова модель" підходить Україні? І чи можна говорити про "ізраїльський сценарій" для України?