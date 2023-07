Нідерланди прийняли рішення підтримати декларацію про гарантії безпеки для України, яку на вчорашньому саміті НАТО узгодили лідери "Великої сімки". Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj