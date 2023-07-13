Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від G7 [ Редагувати ]
Нідерланди прийняли рішення підтримати декларацію про гарантії безпеки для України, яку на вчорашньому саміті НАТО узгодили лідери "Великої сімки". Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами, - написав міністр.
I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) July 12, 2023
Нагадаємо, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".
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Не НАТО єдиним. Північноатлантичний альянс, звісно, найкраща гарантія безпеки для України. Та є у світі країни, які не є членами блоку, але мають союзників, зобов'язання і, головне, постачальників озброєння. Тож, яка "безпекова модель" підходить Україні? І чи можна говорити про "ізраїльський сценарій" для України?
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