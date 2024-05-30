Підтримка фермерів. Після широкомасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатуватися. Усе, щоб фермери у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб громади регіону. Для цього, в межах програми "єРобота", уряд передбачив гроші на гранти для створення садів і теплиць. Як це працює і які умови - дізнавалася Юлія Корчевська.

Цим теплицям менше ніж рік. Та нині тут вже збирають врожай огірків.

Олександр Гудима, фермер:

На сьогодні ми вирощуємо 13 теплиць - це огірки, і 19 - це перець.

Облаштувати парники на своєму господарстві Олександр зміг завдяки державному гранту.

Олександр Гудима, фермер:

Відповідно до гранту у нас був проєкт, який розраховувався на 18 мільйонів. Частково нам фінансувало Мінагрополітики. Інші кошти - це ми.

Зі збутом, каже Олександр, проблем немає. Тепличні овочі мають попит. Господарство співпрацює із супермаркетами та ринками.

Олександр Гудима, фермер:

Нам необхідно було давати продукцію протягом восьми місяців, а відкритий ґрунт нам дає можливість тільки 7-6 місяців. Тому й була ідея, що потрібно будувати тепличний комплекс для того, щоб забезпечити мережу нашими товарами.

Збільшилася і кількість робочих місць. Зараз тут 25 працівників.

Надія Ведельська, працівниця фермерського господарства:

Це добре, як є в селі робота і працювати є де. Я вже трохи похилого віку, але цим молодим, то треба працювати.

Отримав грантові кошти й Дмитро.

Дмитро Дмитрієв, фермер:

Близько 20 гектарів овочів відкритого ґрунту, зараз ми проїжджаємо редис, ось посаджена помідора під поливом, далі кабачки посаджені, картоплі 3-4 гектарів, баклажани. Кавун - близько шести гектарів. Півтора гектара дині буде. А ось сад, вирощуємо яблука також.

Поруч - теплиці. Їх теж обладнали завдяки грантовій програмі, каже співвласник господарства - Володимир. Тут вирощують перець.

Володимир Лук'яненко, співвласник господарства:

Теплиці побудували за 4 місяці. Знаєте, коли займатися одною культурою, то тяжко продати. Коли до тебе приїжджають буси вантажитися - то вони хочуть і яблук, і помідор, і перцю. То - асортимент.

А це вже садівниче господарство. Поруч з яблунями висадили груші.

- Тобто фактично перший рік і вже буде врожай? - Ну, такий він, відносний. Але щось буде. Так.

Саджанці груш та устаткування для повного циклу вирощування підприємці теж придбали завдяки гранту.

- На шпалеру, полив, саджанці нам вистачило цих коштів. - Ну, і мета ж була якраз 70 відсотків для першого року. - Дуже ми задоволені.

А в цьому господарстві - справжній полуничний рай. Його аграрії вдосконалили завдяки гранту.

В'ячеслав Роман, співвласник фермерського господарства:

Торік у нас було 1300 квадратів закритого ґрунту і 4 з половиною тисячі гектарів відкритого ґрунту. В цьому році, завдяки грантовій програмі від Мінагрополітики, ми змогли розширити площу закритого ґрунту до 8 тисяч квадратних метрів.

І вже відчули переваги.

В'ячеслав Роман, співвласник фермерського господарства:

У цьому році дуже багато було заморозків. Суниця дуже сильно чутлива до цієї погоди. І буквально години може вистачити для того, щоб втратити 30 відсотків врожаю. З теплицями ми забуваємо про ці потреби. Так як і з дощем.

Щоб підтримати аграріїв, торік у межах програми єРобота, уряд передбачив кошти на гранти для створення садів і теплиць. Умови прості. Фермери мали подати проєкт: що планують садити, підтвердити наявність у них власної або орендованої землі та кількість працівників. Держава дає 70 відсотків, решту фермери сплачують самотужки.

Ігор Віштак, директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Процедура зовсім нова. Тому що раніше, до війни, в нас діяв тільки компенсаційний характер державної підтримки. Наразі - це гранти. Тобто кошти даються наперед. Наразі видано 177 наказів на гранти по розвитку садівництва та 79 на створення тепличного господарства. В загальному всі ці гранти становлять більше мільярда гривень. З них понад 850 мільйонів вже виплачено суб'єктам господарювання.

Після повномасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатовуватися, зазначають фахівці. Раніше плодоовочевою групою Україну здебільшого забезпечували південні регіони. Нині намагаються зробити так, аби у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Олег Сидоров, директор Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА: