"єРобота": уряд передбачив гроші для створення садів і теплиць [ Редагувати ]
Підтримка фермерів. Після широкомасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатуватися. Усе, щоб фермери у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб громади регіону. Для цього, в межах програми "єРобота", уряд передбачив гроші на гранти для створення садів і теплиць. Як це працює і які умови - дізнавалася Юлія Корчевська.
Цим теплицям менше ніж рік. Та нині тут вже збирають врожай огірків.
Олександр Гудима, фермер:
На сьогодні ми вирощуємо 13 теплиць - це огірки, і 19 - це перець.
Облаштувати парники на своєму господарстві Олександр зміг завдяки державному гранту.
Олександр Гудима, фермер:
Відповідно до гранту у нас був проєкт, який розраховувався на 18 мільйонів. Частково нам фінансувало Мінагрополітики. Інші кошти - це ми.
Зі збутом, каже Олександр, проблем немає. Тепличні овочі мають попит. Господарство співпрацює із супермаркетами та ринками.
Олександр Гудима, фермер:
Нам необхідно було давати продукцію протягом восьми місяців, а відкритий ґрунт нам дає можливість тільки 7-6 місяців. Тому й була ідея, що потрібно будувати тепличний комплекс для того, щоб забезпечити мережу нашими товарами.
Збільшилася і кількість робочих місць. Зараз тут 25 працівників.
Надія Ведельська, працівниця фермерського господарства:
Це добре, як є в селі робота і працювати є де. Я вже трохи похилого віку, але цим молодим, то треба працювати.
Отримав грантові кошти й Дмитро.
Дмитро Дмитрієв, фермер:
Близько 20 гектарів овочів відкритого ґрунту, зараз ми проїжджаємо редис, ось посаджена помідора під поливом, далі кабачки посаджені, картоплі 3-4 гектарів, баклажани. Кавун - близько шести гектарів. Півтора гектара дині буде. А ось сад, вирощуємо яблука також.
Поруч - теплиці. Їх теж обладнали завдяки грантовій програмі, каже співвласник господарства - Володимир. Тут вирощують перець.
Володимир Лук'яненко, співвласник господарства:
Теплиці побудували за 4 місяці. Знаєте, коли займатися одною культурою, то тяжко продати. Коли до тебе приїжджають буси вантажитися - то вони хочуть і яблук, і помідор, і перцю. То - асортимент.
А це вже садівниче господарство. Поруч з яблунями висадили груші.
- Тобто фактично перший рік і вже буде врожай? - Ну, такий він, відносний. Але щось буде. Так.
Саджанці груш та устаткування для повного циклу вирощування підприємці теж придбали завдяки гранту.
- На шпалеру, полив, саджанці нам вистачило цих коштів. - Ну, і мета ж була якраз 70 відсотків для першого року. - Дуже ми задоволені.
А в цьому господарстві - справжній полуничний рай. Його аграрії вдосконалили завдяки гранту.
В'ячеслав Роман, співвласник фермерського господарства:
Торік у нас було 1300 квадратів закритого ґрунту і 4 з половиною тисячі гектарів відкритого ґрунту. В цьому році, завдяки грантовій програмі від Мінагрополітики, ми змогли розширити площу закритого ґрунту до 8 тисяч квадратних метрів.
І вже відчули переваги.
В'ячеслав Роман, співвласник фермерського господарства:
У цьому році дуже багато було заморозків. Суниця дуже сильно чутлива до цієї погоди. І буквально години може вистачити для того, щоб втратити 30 відсотків врожаю. З теплицями ми забуваємо про ці потреби. Так як і з дощем.
Щоб підтримати аграріїв, торік у межах програми єРобота, уряд передбачив кошти на гранти для створення садів і теплиць. Умови прості. Фермери мали подати проєкт: що планують садити, підтвердити наявність у них власної або орендованої землі та кількість працівників. Держава дає 70 відсотків, решту фермери сплачують самотужки.
Ігор Віштак, директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України:
Процедура зовсім нова. Тому що раніше, до війни, в нас діяв тільки компенсаційний характер державної підтримки. Наразі - це гранти. Тобто кошти даються наперед. Наразі видано 177 наказів на гранти по розвитку садівництва та 79 на створення тепличного господарства. В загальному всі ці гранти становлять більше мільярда гривень. З них понад 850 мільйонів вже виплачено суб'єктам господарювання.
Після повномасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатовуватися, зазначають фахівці. Раніше плодоовочевою групою Україну здебільшого забезпечували південні регіони. Нині намагаються зробити так, аби у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб внутрішнього ринку.
Олег Сидоров, директор Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА:
Велику частину плодоовочевої групи було висаджено і минулого року. І в цьому році площа суттєво збільшується. Для того, щоб ринки Вінниці, обласного центру і території України заповняла плодоовочева група безпосередньо українського виробництва.
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