Бойовики на Донбасі дещо зменшили активність, але до тиші ще далеко. Сьогодні противник обстрілював українські позиції з гранатометів в околицях Кримського. Армійці відповіли вогнем. Докладніше про ситуацію на передовій дізнаємося від Ірини Баглай.

Ані вдень, ані вночі на передовій не припиняється стрілянина.

"Прострілюють позиції там в принципі нічого не міняється", - говорить Богдан, військовослужбовець полку "Азов".

Сергій кулеметник, зброю доводиться чистити щодня, а інколи - по кілька разів. Каже тільки вогонь у відповідь може вгамувати супротивника.

"Вони начали провоцировать зі стрілецької зброї, ми сначала наблюдали, потім над нами почали пулі попадать ми дали відсіч і вони начали АГСсом кидать, ми дали ще відсіч і вони затихли", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Здебільшого бойовики відкривають вогонь для провокацій, щоб виявити вогневі точки піхотинців. А після прицілюються, і вже цей обстріл не сплутаєш із хаотичним.

"Та чутно, як пулі свистять, якщо свистять по нам тоді даємо відсіч".

"У них там СПГ, у них там ПТУР, у них там пулеметы, пулеметы постоянно меняют свои позиции".

На лінії фронту на південних ділянках і північних дедалі частіше працюють мінометні гармати. За добу від кількох обстрілів до двох десятків. Якщо постріли одиночні, значить ворог пристрілюється,- пояснюють армійці.

"Навелись, еще раз давай, один же стреляет, другой наблюдатель корректирует".

"Це на склоні карьєра на передніх лініях будинків їхні позиції працюють з бійниць і ми їх подавляємо", - говорить Богдан, військовослужбовець полку "Азов".

Під час таких обстрілів - головне не потрапити на приціл снайпера.

"Снайпера в основному працюють вдень а вночі обстріли з стрілкової зброї кулеметів вони висліджують коли висовують голову і все і одразу спрацьовують один постріл і все одразу знімаються, два постріли з одного міста снайпер не робить", - говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Може бути 38- що це за калібр - натівські калібри це коли над тобою проходить хлопок, це так називаємий трансзвук, ти можеш почути як він повз тебе проходить, а потім постріл там де був здійснений, або не почути якщо з глушника", - говорить позивний "Травень", військовослужбовець полку "Азов".

Та попри активізацію противника атаки для ворога знову обертаються втратами. Минулої доби троє бойовиків були знищені, а шестеро поранені. Це дані розвідки Об'єднаних сил. Жвавішає по той бік лінії фронту під вечір. Постріли змішуються зі звуками колон техніки, що рухається вздовж передової.

"Воно почти каждий вечір чутно що техніка гуде там, але що за техніка там же не видно нічого за тими териконами".

Із потеплінням пожвавішали не тільки найманці російських збройних формувань. Небезпека чатує на бійців і в окопах.