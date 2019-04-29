На Донбасі сьогодні - шість обстрілів

На Донбасі сьогодні - шість обстрілів. Противник бив по українських позиціях, зокрема, із забороненої зброї. Найгарячіше було в околицях Широкиного та Пісків. Детальніше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок.

"Частенько бувають СПГ, АГС, був час коли "Гради" прилітали по іншій позиції, ну тобто це град-партизан одиночний, ні нічого не помінялося".

Великоднє перемир'я! Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на свята. Сподівалися, буде тихо. Бо ж воювати на Великдень - великий гріх. Але війна триває. Будь-який орієнтир бойовики використовують для прицільного вогню.

"Зі стрілкової зброї це автомат і кулемет по нашим позиціям, ну але ми змогли дати їм достойну відсіч, ну бій десь тривав години дві-три і потім все стихло", - говорить Сергій, боєць полку національної гвардії "Азов".

Армійці кажуть - атаки на українські позиції для окупантів закінчуються кепсько. Супротивник має втрати.

Попри щоденні обстріли, на цій позиції жоден із наших бійців не постраждав. Настрій святковий. Солдати відзначають Великдень. Військові до цього свята ставляться по-особливому.

"Христос Воскрес. Воїстину Воскрес люди кажуть! Сьогодні ми приїхали покропити святою водою наших хлопців, намастити їх святим єлеєм, призвати божий покров, милості і благословення на хлопців. Призвати мир на Україну, щоб ця клята війна вже закінчилася і щоб усі хлопці повернулися додому. І щоб Бог їх благословив і дав їм міцний дух", - говорить Олександр Чоков, військовий капелан.

Христове Воскресіння в окопах зі своїми солдатами зустрів командувач Об'єднаних сил генерал Наєв. Крашанки, битки і смачна паска!

"Українському народу потрібна віра і сила, а ми об'єднані і сильні. З такою силою ми здолаємо ворога, а з нашою вірою ми обов'язково переможемо", - говорить Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил.

У те, що бойовики дотримуватимуться режиму тиші, армійці не вірять. Щовечора в "зеленці" нишпорять їхні розвідники. В небі літають безпілотники. Ворожа зброя не мовчить.

"Працює артилерія їхня по нам і моментами вони нас прострілюють з кулеметів", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Та солдати певні - війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього.