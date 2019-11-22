Цьогоріч цей термін вживали в сто разів частіше, порівняно з попереднім

У Британії визначили "слово року". За версією редакторів, це сlimate emergency, що в перекладі означає "надзвичайна кліматична ситуація".

Про це повідомили на офіційній сторінці Оксфордського словника у Твіттері. Цей вислів обрали мовознавці, саме через різке зростання його популярності.

Цьогоріч цей термін вживали в сто разів частіше, порівняно з попереднім.