Британці назвали слово року [ Редактировать ]
У Британії визначили "слово року". За версією редакторів, це сlimate emergency, що в перекладі означає "надзвичайна кліматична ситуація".
Про це повідомили на офіційній сторінці Оксфордського словника у Твіттері. Цей вислів обрали мовознавці, саме через різке зростання його популярності.
Цьогоріч цей термін вживали в сто разів частіше, порівняно з попереднім.
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