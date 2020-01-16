Щонайменше 15 унікальних курганів часів ранньої бронзи розорали аграрії на Черкащині. Археологи виявили їх ще на початку 90-х, але через брак грошей дослідити не змогли. Ця місцина могла б стати туристичною Меккою, але натомість тут просто фермерське поле. Чому - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Михайло Сиволап відчиняє двері до музею археології. Всі його скарби експонуються у двох невеличких кімнатах у центрі Черкас. Здебільшого тут зібрано предмети побуту людей, які жили на цій землі ще у третьому тисячолітті до нашої ери. Дослідивши понад три десятки курганів-поховань, археолог впевнений - колискою сучасної європейської цивілізації була саме територія нинішньої України.

"Відповідь, значною мірою, лежить тут у нас, у наших курганах. Тут треба їхніх предків шукати, не тільки, уже у бронзовому віці - індоєвропейці розселилися від Ірландії і до Індії", - говорить Михайло Сиволап, археолог.

Кургани неподалік Черкас Михайло досліджував ще на початку 90-х. Більшість експонатів епохи ранньої бронзи були знайдені тут, у могилах давніх аріїв на глибині 5-6 метрів. На площі в півтора гектари зосереджено щонайменше 15 курганів. Їх можна розгледіти лише з висоти.

"На космознімках ми можемо побачити, як мінімум, раз-два-три-чотири- п'ять... В принципі, ось можуть бути - це ті, які мають висоту на пів метра і більше".

Хоча ще у 90-х ці кургани були заввишки два метри. Через брак грошей дослідити прадавні могили археологи не можуть і дотепер. На це держава коштів не виділяє, а унікальні кургани із року в рік розорюють аграрії.

"Це рідкісний випадок, коли ось така тісна курганна група степових курганів, як правило, такі тісні групи бувають скіфські кургани, давньоруські у нас таких груп на всю область можна на пальцях руки порахувати", - зазначив Михайло Сиволап, археолог.

Земля, де розташована курганна група, належить Червонослобідській об'єднаній громаді. Староста села Вергуни каже: поле здали в оренду фермерському господарству ще у 2018 році, його на посаді тоді ще не було і про те, що на цих землях є історичні об'єкти не знав.

Питання знищення пам'ятки вже вивчають у прокуратурі. Слідчі кажуть: господарство не мало право розорювати кургани. У рамках провадження правоохоронці вивчили договори оренди, і в них збереження курганів було чітко прописано.

"Черкаська місцева прокуратура звернулась до господарського суду про усунення права користування цією земельною ділянкою, а також керівнику фермерського господарства на даний час оголошено підозру у вчинені злочину", - повідомив Євген Троцько, перший заступник керівника Черкаської місцевої прокуратури.

Збитки, завдані знищенням курганів, сягнули 171 мільйона гривень. Археологи сподіваються, якщо правоохоронцям вдасться стягнути ці гроші з аграріїв, то хоча б невелику частину з них держава таки виділить на дослідження унікальних історичних поховань.