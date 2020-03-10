В пяти районах Днепра 11 марта не будет света: адреса [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, в домах на нескольких улицах Днепра отключат электричество. Электроснабжение будет временно прекращено в пяти районах города. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу ДТЭК Днепровские электросети.
Работы планируют проводить с 9:00 до 17:00.
Под отключение попали жители следующих адресов:
Амур-Нижнеднепровский район:
тупик Тютюнника, 1 - 7;
ул. Шепитовская, 1 - 12;
ул. Запорожская, 2 - 30;
ул. Калиновая, 21 - 33;
ул. Путиловская, 1 - 13;
ул. Решетиловская, 4 - 31;
ул. Казахстанская, 197 - 261, 214 - 264;
ул. Читинская, 45 - 89, 68 - 150;
ул. Минусинская, 253 - 339, 304 - 362;
ул. Областная, 53 - 85, 99, 50 - 78;
ул. Моторная, 70 - 112;
ул. Бережная, 30 - 46, 55а - 83.
Шевченковский район:
ул. Троицкая, 23 - 37, 22 - 38;
ул. Михаила Грушевского, 18 - 26.
Соборный район:
площадь Соборная, 14 - 15.
Новокодакский район:
ул. Днепрельстановская, 34, 57 - 127, 64 - 146;
ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356 - 428, 407 - 453, 541;
ул. Мукачева, 1 - 61, 2 - 42, 52 - 76;
пер. Тихорецкий, 2 - 18, 3 - 19, 27 - 39;
ул. Базарная, 2 - 28;
ул. Приморская, 1 - 18;
ул. Костромская, 1 - 5.
Самарский район:
ул. Васильковая 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 - 63, 18 - 54;
ул. Ромашковая;
пер. Апрельский;
ул. Одинковская, 2 - 70,3 - 51,
ул. Маячка;
пер. Любистковый;
ул. Каширская 2 - 60, 67а, 77а, 79;
пер. Дербентский 1 - 15а, 2 - 16;
ул. Дубининская 4 - 20, 33 - 57;
ул. Белокаменная 25 - 51, 20 - 46;
ул. Молодогвардейская 18, 20, 32;
ул. Лублянская 3, 5.
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