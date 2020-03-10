В Киеве на улице Приречной прохожие увидели в реке человеческие части тела. Сообщение в полицию о случившемся поступило в понедельник, 9 марта. Об этом пишет "Информатор".

Для обследования акватории выезжали водолазы ГСЧС.

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"Изначально из воды достали две ступни. Именно их и видели прохожие. Позже, при осмотре места происшествия, в воде еще нашли пакет. В нем нашли руку и часть ноги", - говорится в сообщении.

На месте работали правоохранители, спасатели и следственно-оперативная группа. Все найденные части тела направлены на экспертизу.

Детали жуткого происшествия устанавливают.

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