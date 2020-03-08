В Днепре BMW на скорости "влетел" в авто скорой помощи (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, в Днепре на пересечении проспектов Поля и Орлика случилась авария. Известно, что автомобиль BMW врезался в авто скорой помощи. В ДТП пострадал водитель легковушки. Позже появилось видео момента аварии. Об этом сообщает "Информатор".
BMW двигался вверх по проспекту Поля. Он на большой скорости врезался в автомобиль скорой, который ехал выше. У скорой были включены проблесковые маячки. На место оперативно прибыли полицейские и медики.
По предварительной информации, пострадавшего водителя легковушки госпитализировали в больницу.
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