В Харькове подтвердили 22 подозрения на коронавирус [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, стало известно, что в Харькове находится более 20 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в Telegram.
"...по коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет", - написал мэр.
Кернес также сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье в город прибудет 200 тысяч комплектов тестов, все медицинские учреждения переведены в состояние готовности.
Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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