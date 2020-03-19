В четверг, 19 марта, стало известно, что в Харькове находится более 20 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в Telegram.

"...по коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет", - написал мэр.

Кернес также сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье в город прибудет 200 тысяч комплектов тестов, все медицинские учреждения переведены в состояние готовности.

Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.