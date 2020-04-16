У Німеччині запобігли масштабному теракту, який готували громадяни Таджикистану. Чоловіки, що належали до терористичної організації "Ісламська держава", планували атаки на американські військові бази.

На цих кадрах підозрюваних у підготовці терактів доправляють у слідчий ізолятор міста Карлсруе. Затриманих четверо, усі - громадяни Таджикистану. Вони прибули в Німеччину як біженці і оселилися у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Герберт Ройль, міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія:

Нам відомо, що підозрювані ще торік у січні приєдналися до угруповання "Ісламська Держава" і заснували терористичний осередок у Німеччині. Спочатку вони хотіли повернутися в Таджикистан і там узяти участь у збройному джихаді проти уряду. Але потім змінили свої наміри і почали планувати атаки на території Німеччини.

Затримані постійно були на зв'язку з лідерами "Ісламської Держави" в Сирії та Афганістані. І від них отримували інструкції щодо подальших дій.

Герберт Ройль, міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія:

За інформацією слідства, підозрювані вже придбали зброю і амуніцію. Більше того, один із них цікавився виготовленням вибухівки. Це свідчить про те, що їхні наміри були дуже серйозними.

Відомі силовикам і потенційні мішені бойовиків. Вони планували атакувати американські військові бази, дислоковані на території Німеччини. Зокрема, аеродром "Рамштайн". Більше того, підозрювані протягом певного часу вже вели спостереження за цими об'єктами, їх зафіксували відеокамери.

Герберт Ройль, міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія:

Окрім атак на військово-повітряні бази, затримані планували вбити людину, яка на їхню думку, критикувала іслам.

За даними ЗМІ, йдеться про дисидента з Таджикистану, який не раз гостро висловлювався щодо радикальної течії ісламу. За ним підозрювані теж стежили.

Американські військові, дислоковані у Німеччині, уже ставали мішенями радикальних ісламістів. У 2011 році в аеропорту Франкфурта молодий чоловік обстріляв автобус із солдатами, які повернулися з Афганістану і прямували на базу "Рамштайн". Тоді загинули двоє військовиків. А кількома роками раніше силовики запобігли нападу на цю ж базу, який готували бойовики угруповання "Союз ісламського джихаду". Їх заарештували і засудили до тюремного ув'язнення.