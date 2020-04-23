Влада закликала людей не йти до церкви на Великдень. Тож сьогодні президент у своєму зверненні подякував усім, хто святкував удома. Про що Володимир Зеленський говорив ще - ми покажемо пізніше у випуску, а поки матеріал Олени Мендалюк із Дніпропетровщини. Про те, як релігійні громади перетворюються на осередки коронавірусу.

У Підгородному в пацієнтів одразу трьох так званих реабілітаційних центрів виявили коронавірус. Від нарко- та алкозалежності там людей лікують не традиційними методами, а релігією. Серед підопічних вже виявили 25 хворих на COVID-19. Місцева влада заявляє - кількість інфікованих може сягнути і ста.

Андрій Горб, міський голова Підгородного:

Було 5 осіб у Першотравенську на ось цій от біблійній школі, яка відбувалася. Вони повернули в Підгородне. У них взяли проби. На сьогодні в нас офіційно зареєстровано 25 випадків за трьома адресами, це так званих реабілітаційних центрів, релігійна організація, там багато проживає контактних осіб.

Усі інфіковані - на самоізоляції. А так звані реабілітаційні центри стали місцем обсервації. Як виявилося, пацієнти ще в березні відвідували біблійну школу в Першотравенську. Нагадаю, через порушення карантину цією релігійною організацією поліція відкрила кримінальне провадження. Вже під час пандемії школа проводила зібрання на понад пів тисячі осіб.

Валерій Сердюк, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації:

По Першотравенску мы определили 204 контактных, Сейчас мы продолжаем отслеживать этих людей. Почему? Потому что там очень много, там по-моему до 14 центров которые есть и определены уже полицией.

Загалом в області майже двісті людей інфіковані. У самому Дніпрі - вже 55. Тому в місті знову посилюють карантин. Відсьогодні під заборону потрапили торгові точки та ринки.

Михайло Лисенко, голова спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня:

В первую очередь это касается торговли в так называемых не санкционированых местах. На все возможных рынках, это продажа шаурмы, пирожков, прошу прощения чего угодно. Это не касается реализации никаких хлебобулочных и кулинарних изделий которые реализуются в торгових сетях, в супермаркетах.

Щоб не допустити ще стрімкішого поширення коронавірусу, до завершення карантину в області закрили кладовища. Поминальні дні перенесли, на коли - поки з що не відомо. Виняток - лише для похоронів.