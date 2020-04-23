Жодна з українських партій не відмовилася від державного фінансування [ Редактировать ]
В біді не залишаться. Жодна з українських партій не відмовилася від державного фінансування. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
До 21 квітня політичні сили мали право відмовитися від бюджетної підтримки на увесь час аж до наступних виборів. Відтепер, за новим законом, про небажання отримувати державні гроші треба заявляти щокварталу. Утім, з такими проханнями теж поки ніхто не звертався, кажуть в НАЗК.
Одразу після появи цієї новини у партії "Слуга народу" опублікували копію свого звернення щодо відмови від бюджетних грошей на наступні два квартали. Документ датований сьогоднішнім числом.
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