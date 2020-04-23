Що чекає на українську гривнею [ Редактировать ]
Долар подешевшав. Сьогодні його курс знизився на міжбанку до позначки менше 27 гривень.
Як зазначили у НБУ - причиною зміцнення національної валюти стала значна пропозиція долара на ринку. У Нацбанку також заявили, що вже найближчим часом очікують від МВФ два мільярди доларів. А це теж має позитивно вплинути на курс.
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