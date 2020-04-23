Закарпаття з головою. Там сьогодні призначили нового очільника обласної адміністрації. Ним став Олексій Петров. Представити його з Києва прилетіла ціла делегація високопосадовців - з уряду та Офісу президента. Тож кому довірили область розкажуть наші кореспонденти.

На Закарпатті - висока делегація на чолі із прем'єром, аби представити нового губернатора. Адже майже пів року область залишалася без очільника. Тепер Закарпаттям керуватиме Олексій Петров. Досі він був начальником Управління СБУ в Кіровоградській області. Має дві вищі освіти - юридичну та економічну. Має звання генерал-майора. З Офісу президента Петрову дають завдання:

Сергій Трофімов, перший заступник керівника Офісу президента:

Перше - це ефективний менеджмент у бюджетній частині. Наповнення бюджету, це ефективне використання бюджетних коштів і цільове використання. Друге, це успішне завершення реформи децентралдізації за принципом спроможнеості.

Новопризначений губернатор каже: до викликів готовий.

Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА:

Для мене ці завдання є пріоритетними, я їх буду супроводжувати, сприяти щоб всі тві розділи які є в державній стратегії всі вони виконувалися

Після питань регіональних до загальнодержавних. Денис Шмигаль оприлюднює план дій для порятунку економіки. Про те, що гроші з Фонду боротьби із коронавірусом підуть на соціальні потреби, медицину та на підтримку бізнесу. Хто і скільки отримає - оголосять найближчим часом.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми прискорили надання допомоги по безробіттю незалежно від статті за якої людина була звільнена. Дали змогу вже сьогодні, вчора можна було це зробити, перекредитовувати свої кредити діючі, малому і мікробізнесу під нуль відсотків, держава відшкодовує повністю відсоткову ставку.

А от із бізнесом у Мукачевому має розбиратися поліція. Там дозволили роботу Непродовольчих магазинів. Хоча в країні - карантин, якого мають дотримуватися всі. Про це нагадав Віктор Ляшко. А ще заспокоїв лікарів:

Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України:

Ні скорочення лікарів, ні зменшення зарплат не повинно відбутися, в разі, якщо це буде відбуватися ми будемо реагувати досить жорстко. Запроваджується новий пакет COVID, який буде фінансуватися для закладів які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою.

І одразу ж столична комісія вирушила на інспекцію. Перевірили лікарні і КПП Тиса на кордоні.