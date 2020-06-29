Коли можна буде позасмагати на європейських курортах - досі питання

А от коли можна буде позасмагати на європейських курортах і досі питання. Рада Євросоюзу сьогодні затвердила перелік держав, громадянам яких з першого липня дозволять подорожувати до країн Шенгену. І України в ньому немає. Чого очікувати далі - розкаже Олена Абрамович.

Що відбувається в цих високих будівлях Євроінституцій - часом дуже складно дізнатися з офіційних джерел. Тоді як у ЗМІ ще в п'ятницю прислизнула інформація про затверджений перелік 15 країн, яким ЄС відчинить двері із 1 липня, речники Єврокомісії запевняють - переговори досі тривають і говорити про остаточні списки зарано.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Ми розуміємо, що всі з нетерпінням чекають результатів. І, як ви знаєте, Єврокомісія надавала свої рекомендації. Але наразі ухвалення рішення відбувається в Раді ЄС, і саме від них залежить фінальна версія.

Добра новина: Україна є в рекомендованому Єврокомісією переліку. Як і декілька інших країн східного партнерства та Західні Балкани. Погана новина: Рада ЄС, тобто посли країн Євросоюзу, проігнорували рекомендації Єврокомісії. Хтось став нарікати на ненадійність статистики деяких країн, інші вимагали почати із 10-15 держав, замість рекомендованих півсотні. Саме п'ятнадцятьма, зрештою, й обмежились.

В узгодженому послами ЄС "зеленому" списку, що потрапив у ЗМІ, є: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Уругвай, Марокко, Туніс, Алжир, Руанда, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Таїланд, Японія та Китай. Китайці, щоправда, спочатку мають дозволити в'їзд громадянам ЄС. Є також "червоний список" небажаних туристів - у ньому США, Росія та Бразилія.

Україна не потрапила до жодного з переліків. Тобто нашим туристам не відкрили кордони, але й не зарахували до небажаних. Рівень поширення COVID в Україні зараз вищий, ніж середній по Євросоюзу. З іншого боку, ці списки Рада ЄС має переглядати та розширювати що два тижні. Тож є шанси потрапити туди трохи згодом.

Адальберт Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

Остаточні критерії визначає Рада ЄС. Єврокомісія пропонувала керуватися трьома основними чинниками: перше - це ситуація зі станом здоров'я населення в країні, друге - можливість запроваджувати стримувальні заходи під час подорожей, і третє - угода з цією країною щодо взаємного відкриття.

Відкрити кордони для громадян ЄС Київ зголосився ще 15 червня. У МОЗ склали переліки "червоних" і "зелених" країн. Пускають з усіх, але ті, хто прилітає з "червоних", мають пройти двотижневу самоізоляцію або ж зробити тест на COVID.

Країни Євросоюзу, своєю чергою, мають право відійти від спільно узгоджених списків і, як виняток, дозволити в'їзд громадянам із тієї чи іншої держави, наприклад, українцям. Але доки таке рішення не пролунало, з купівлею квитків краще не квапитися.