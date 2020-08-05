Бельгію та Нідерланди накриває другою хвилею коронавірусу [ Редактировать ]
Коронавірусні антирекорди тепер фіксують і в ЄС. Там стрімко зростає кількість нових випадків захворювання. Десь вже готові повертатися до жорстких обмежень, десь ще розмірковують, як через карантин не втратити економіку.
Готуватися до другої хвилі COVID-19 європейці почали на початку першої, та чи встигли? Про новий виток пандемії - Олена Абрамович.
Понад півтисячі нових хворих за добу зараз виявляють в Бельгії. І це ушестеро більше, ніж місяць тому. В Євроінституціях, що розташовані тут, в бельгійській столиці, Брюсселі, ніяк не можуть повернути чиновників до офісів. Не пускають у будівлі досі і журналістів - ні на саміти, ні на щоденні брифінги. Усі питання - через відеозв'язок.
Ерік Мамер, речник Єврокомісії:
Ми планували відкрити прес-рум з середини вересня, але це залежатиме від розвитку ситуації. Те ж саме стосується наших інших офісів. Проте за будь-яких обставин, - ми хочемо продовжувати також і віртуальну роботу, паралельно, щоб кожен міг сам вирішити, приходити сюди чи й надалі працювати дистанційно.
Бельгію накрила друга хвиля - заявили вірусологи на півночі країни, де найбільші сплески. В той же час в Брюсселі заперечили до показників за квітень ще далеко. Та й тестували тоді лише тяжко хворих, а зараз - усіх підряд. Тому загалом ситуація не настільки погана, щоб називати це "другою хвилею". Хоча, беззаперечно - погіршується.
Фредерік Якобс, речниця бельгійського міністерства охорони здоров'я:
Кількість осіб, що потрапили до реанімації, подвоїлася, - порівняно з початком липня. А минулого тижня кількість летальних випадків сягала в середньому 2,7 за добу.
Удвічі за тиждень зросла кількість випадків COVID і в Нідерландах. Завтра, у четвер, нідерландський прем'єр має виступити з інструкціями, як громадянам діяти в такій ситуації. Сплески і на сході ЄС. Показники у Чехії за останні 5 днів співмірні з весняним періодом, коли в країні діяв надзвичайний стан. А Польща переживає рекордний рівень захворювання.
"Найвищий з початку пандемії коронавірусу показник був зафіксований у Польщі у вівторок, 4 серпня. Тоді міністерство охорони здоров'я повідомило про 680 нових інфікованих".
Польська влада пояснює рекордні цифри частково і збільшенням кількості тестів. Масштабне тестування провели і в Італії. Там вирішили з'ясувати, скільки громадян мають антитіла, тобто уже перенесли хворобу - з симптомами чи без. Результати показали, що це 2,5% населення. Тобто у шість разів більше, аніж вважалося раніше. Найгірше позаду, заявила італійська влада, проте наголосила це не кінець і розслаблятися не варто.
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