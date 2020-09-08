Врач-диетолог раскрыл способ, который поможет избавиться от тяги к сладкому перед сном. Об этом пишет toneto.net.

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Специалист напомнил, что в вечернее время в организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови. Именно по этой причине у человека появляется чувство голода и желание съесть вредные и зачастую сладкие продукты.

Чтобы побороть вечернюю тягу к нездоровой пище, врач рекомендует примерно в 5-6 часов вечера съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара. Кроме того, специалист советует употреблять до 100 граммов углеводов ежедневно.

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