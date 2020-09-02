По каким симптомам можно безошибочно распознать коронавирус [ Редактировать ]
В среду, 2 сентября, в ходе брифинга главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал симптом, который почти всегда указывает на COVID-19.
По его словам, это - потеря ощущения вкуса и запаха.
Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней.
Он отметил, что ВОЗ на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни сделала такой своеобразный рейтинг симптомов, и разместила их в первой ступени. На верхнем уровне те симптомы, которые встречаются чаще всего.
Первое - это лихорадка, она встречается у 88% всех больных COVID-19, сухой кашель - у 67%, слабость - у 38%, затруднение дыхания - у 18%, боль в горле - 13%, головная боль - у 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота - от 5-10%.
Он также отметил, что насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами.
Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлили до 1 ноября.
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