Украинский миротворец в Конго умер от осложнений после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил ВСУ.

Всего за сутки в рядах военнослужащих заболел 51 человек. При этом, было зафиксировано 26 летальных исходов.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 26-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 7 ноября, наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест на COVID-19 от 14 ноября – положительный.

Отмечается, что изначально состояние военнослужащего было стабильным, он находился в госпитале ООН, но 22 ноября оно резко ухудшилось, а экстренные мероприятия не помогли.

Читайте также, за сутки в Украине обнаружили почти 11 тысяч случаев COVID-19. При этом, за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 635 689 инфицированных.