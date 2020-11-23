Коронавирус "убил" украинского военного в Африке [ Редактировать ]
Украинский миротворец в Конго умер от осложнений после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил ВСУ.
Всего за сутки в рядах военнослужащих заболел 51 человек. При этом, было зафиксировано 26 летальных исходов.
К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 26-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 7 ноября, наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест на COVID-19 от 14 ноября – положительный.
Отмечается, что изначально состояние военнослужащего было стабильным, он находился в госпитале ООН, но 22 ноября оно резко ухудшилось, а экстренные мероприятия не помогли.
Читайте также, за сутки в Украине обнаружили почти 11 тысяч случаев COVID-19. При этом, за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 635 689 инфицированных.
по теме
Всего заболели более 2 тысяч военнослужащих
Всего в структурах инфицированы 18 219 сотрудников
В Киеве умер известный украинский профессор и реаниматолог Феликс Глумчер
В понедельник, 23 ноября, во Львове прощаются с известным театральным режиссером Романом Виктюком
С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме