В Великобритании взлетел на воздух мусорный завод [ Редактировать ]
Недалеко от английского города Бристоль случился разрушительный взрыв на производстве по переработке отходов.
На месте происшествия находятся множественные жертвы трагедии. Точное число травмированных и погибших устанавливается.
Отмечается, что люди получили достаточно серьезные травмы и на место экстренно прибыли до десятка карет "скорой" помощи, также присутствуют правоохранители и спасатели.
Фото: The Sun
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Кроме того, в Баку случился жуткий пожар на заводе по производству лакокрасочных изделий. Возгорание сопровождалось пятью взрывами химических реагентов.
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