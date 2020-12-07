В Україні за день COVID-19 вбив 145 людей [ Редактировать ]
8 тисяч 641 випадок інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Більше п'яти тисяч людей одужало, 145 померло - повідомили в МОЗ. Найбільше інфікувань у Києві - понад півтори тисячі випадків. Наступні за кількістю нових захворілих - Дніпропетровщина та Одещина.
по теме
Найбільше інфікованих у Києві та Київській, Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Загалом від початку пандемії в Україні кількість захворілих уже перевищила 800 тисяч осіб
Поки фахівці ще дискутують розпочинати локдаун у грудні, чи все-таки з другого січня вже після Нового року
9946 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Понад тисячу пацієнтів - ушпиталили. 114 людей померли від ускладнень
У Києві статистика дещо пішла на спад - 980 інфікувань на добу. За темпами розповсюдження Ковіду - Україна третя у Європі
Найбільше нових випадків на Дніпропетровщині тисяча 255. Більше тисячі вже і на Запоріжжі. У Києві статистика дещо пішла на спад - 980 інфікувань на добу